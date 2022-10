தமிழகத்தில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை.. நீரில் முழ்கிய நெல்லை ஆட்சியர் அலுவலகம்.. போக்குவரத்து பாதிப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்த கனமழை காரணமாக சாலைகள் மழைநீர் வெள்ளம் போல் தேங்கியுள்ளது.

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியின் பெரும்பாலான இடங்களில் நேற்று இரவு கனமழை பெய்தது. சென்னை, மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட ஏராளமான மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால், சாலைகளில் மழைநீர் சூழ்ந்தது.

சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதோடு, ஆங்காங்கே தேங்கி நின்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பல்வேறு பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றனர்.

English summary

Due to heavy rains in various districts of Tamil Nadu, the roads are flooded with rain water. Also Nellai Collector's office submerged in rainwater.