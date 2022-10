துரோகி.. கதவு திறந்திருக்கு.. தப்புன்னா அதை 1000 முறை செய்வேன்.. துரை வைகோ கொந்தளிப்பு பேச்சு

Chennai

சென்னை: நான் செய்தது தவறு என்றால் அந்த தவற்றை நான் 1000 முறை செய்வேன் என வைகோ மகனும் மதிமுக தலைமை செயலாளருமான துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

எந்த உழைப்பையும் கொடுக்காமல் கட்சித் தலைமைக்கு விசுவாசமாக இல்லாமல் இடையூறு மட்டுமே செய்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு கதவு திறந்தே இருக்கிறது. தாராளமாக வெளியே போகலாம் என்று துரைவைகோ கோவில்பட்டியில் பேசியிருந்தார்.

இந்த நிலையில் காஞ்சிபுரம் மதிமுக மாவட்ட நிர்வாகிகள், உத்தரமேரூர், வாலாஜாபாத், ஒன்றிய செயலாளர்கள், பொதுக் குழு உறுப்பினர்கள் என 28 பேர் ஆலோசனை நடத்தி துரை வைகோவின் செயலை கண்டித்து தங்கள் கட்சி பதவிகளை ராஜினாமா செய்வதாக கூறி கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துவிட்டனர்.

வெளியே போங்க.. உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாயை விட்ட வைகோ மகன்! உங்க கட்சியே வேணாம்! காலியான காஞ்சிபுரம்!

