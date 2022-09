திமுக தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட விரும்புவோர் அக்.7ஆம் தேதி வேட்புமனு வழங்கலாம்- துரைமுருகன்

Chennai

சென்னை: திமுக தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட விரும்புவோர் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி அன்று வேட்புமணு வழங்கலாம் என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார்.

இதேபோல் திமுக பொதுச்செயலாளர், பொருளாளர் பதவிகளுக்கு போட்டியிட விரும்புவோரும் அன்றைய தினமே வேட்புமனு அளிக்கலாம் எனக் கூறியிருக்கிறார்.

DMK General Secretary Duraimurugan has announced that those who want to contest for the post of DMK president can submit their nominations on October 7.