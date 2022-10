பரபரவென இறங்கிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை.. ‘வசூல்?’ தமிழகம் முழுவதும் 30 அரசு அலுவலகங்களில் அதிரடி ரெய்டு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் 30-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இன்று மாலை முதல் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

தீபாவளியை பண்டிகையை முன்னிட்டு அதிகாரிகள் வசூல் வேட்டையில் இறங்குவதை தடுக்க அதிரடி சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

போக்குவரத்து துறை, பத்திரப்பதிவுத் துறை, வட்டாட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் இந்தச் சோதனையில் பரிசுப் பொருட்கள், கணக்கில் வராத பணம் கைப்பற்றப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vigilance and Anti Corruption department has been conducting raids in more than 30 places across Tamil Nadu. Raids are being carried out to prevent officials from embarking on a collection hunt ahead of Diwali.