தமிழ்நாட்டில் 14 முதல் இ-பதிவு ரத்து? டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்க வாய்ப்பு.. வேறென்ன தளர்வுகள் தெரியுமா?

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 14-ம் தேதி முதல் இ-பதிவு முறை ரத்து செய்யவும், டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் அச்சுறுத்தி வந்த கொரோனா பாதிப்பு கீழே சரிய தொடங்கியுள்ளது. கொரோனா தொற்று 17,000 ஆக குறைந்திருந்தாலும் நாட்டிலேயே அதிக பாதிப்பில் முதல் மாநிலமாக உள்ளது.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக ஊரடங்கு போடப்பட்டுள்ளது. இதில் 2 வாரங்கள் தளவுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கும் அடங்கும்.

தமிழகத்தில் 1 வாரத்துக்கு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு?.. டாஸ்மாக் திறக்க வாய்ப்பு.. வெளியாகிறது அறிவிப்பு

According to reports, the e-registration system in Tamil Nadu will be canceled from the 14th and Tasmac stores are likely to open