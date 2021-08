இ கிளாஸில் ஈட்டிங்... ஆன்லைன் வகுப்பில் உணவு ஊட்டும் பெற்றோர்கள்...ஆசிரியர்களும் அப்படித்தானாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா காலத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்பட்டதால் கல்வி முறையே மாறி விட்டது. ஆன்லைன் வகுப்புகள் மூலமே கற்பிக்கப்படுவதால் மாணவர்களின் உணவுப்பழக்கமும் மாறி விட்டது. 65 சதவிகித பெற்றோர்கள் தங்களின் குழந்தைகளுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு நேரத்தில் உணவு ஊட்டுவது தெரியவந்துள்ளது. இதே போல பெரும்பாலான மாணவர்கள் இணைய வகுப்புகளையும், கல்வி தொலைக்காட்சியை பார்ப்பதும் குறைத்துக்கொண்டுள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது.

2019 ஆம் ஆண்டு இறுதி முதல் கொரோனா கொடுந்தொற்று உலகத்தில் பரவ ஆரம்பித்து விட்டது. இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் இருந்தே பள்ளிகள் மூடப்பட்டன. வகுப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டாலும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடைபெறும் போது மாணவர்கள் வகுப்பறைகளில் இருப்பது போலவே கவனிப்பதில்லை. பல நேரங்களில் ஆடியோ மட்டுமே கேட்பதால் உணவு உண்பது, நொறுக்குத்தீனி சாப்பிடுவது, படுத்துக்கொண்டே படிப்பது என பல வேலைகளை செய்கின்றனர்.

ஆன்லைன் வகுப்புகள் குறித்து பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்களிடம் நடத்தப்பட்ட சர்வேயில், 65 சதவிகித பெற்றோர்கள் தங்களின் குழந்தைகளுக்கு வகுப்பு நடைபெறும் போதே உணவு ஊட்டுவதாக தெரிவித்துள்ளனர். அதே போல 7 சதவிகித ஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு நேரத்தில் உணவு உட்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆன்லைன் கிளாஸு.. பிடிஎப் பைல்லு.. நெட் காலியாயிருமேனு பயம்.. நானா சார் வீட்ல ஜாலியா இருக்கேன்?

English summary

Education has changed, respectively, since the closure of schools and colleges during the Corona period. Students' eating habits have also changed as they are taught through online classes. Sixty-five percent of parents reported feeding their children during class time online. Similarly it has been revealed that most of the students are cutting down on internet classes and watching educational television.