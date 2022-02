ஓட்டர் ஐடி இல்லையேனு கவலை வேண்டாம்..இந்த ஆவணங்களை வைத்தும் வாக்களிக்கலாம்..தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லை எனினும் 11 அடையாள ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒன்றை காண்பித்து வாக்களிக்கலாம் என தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் அனுமதித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டம், கடம்பூர் முதல்நிலை பேரூராட்சி தவிர 489 பேரூராட்சிகள் என 648 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது.

தேர்தல் தேதி நெருங்கி வரும் நிலையில் பிரச்சாரக் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. அதேபோல தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழக தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

The Tamil Nadu State Election Commission has allowed voters to cast their ballots by showing any of the 11 identity documents even though they do not have a voter ID card in the urban local body elections.