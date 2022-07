ஆபிசுக்குத் தான் லெட்டர் வந்தது! அவர் வீட்டுக்கு இல்லையே! களத்தில் இறங்கிய ஓபிஎஸ் டீம்! பரபர மூவ்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுகவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஆதரவாளர்களுடன் நடந்த ஆலோசனைக்குப் பிறகு ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த அறிக்கை வெளியிட்டாலும், ஏட்டிக்குப் போட்டியாக தானும் ஒரு அறிக்கையோ அல்லது அறிவிப்போ வெளியிடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கம் என அதிரடி காட்டி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது தேர்தல் ஆணையம் நீதிமன்ற வழக்கு என அடுத்தடுத்த சட்டநடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

English summary

AIADMK led by Edappadi PalaniSami was invited to the all-party meeting of the Election Commission. It has been reported that no call has been made to the OPS side. In this case, an important decision has been taken after consultation with supporters.