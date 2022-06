இவங்க வேற ரொம்ப டார்ச்சர் பன்றாங்க.. கடுப்பான எடப்பாடி! முக்குலத்து ‘முன்னாள்’களுக்கு பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பான ரேசில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து முன்னிலையில் இருந்து வரும் நிலையில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் அவருக்கு ஆதரவான மாவட்டங்களில் இருந்து ஒட்டுமொத்த நிர்வாகிகளையும் , தொண்டர்களையும் தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்க திட்டமிட்டு, இதற்காக முக்குலத்தோர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைந்து அதற்குப் பிறகு அதிமுக தொட்ட அனைத்திலும் தோல்விகளை சந்தித்து வந்திருக்கிறது என்று கூறலாம். அந்த அளவுக்கு அனைத்து தேர்தல்களிலும் மண்ணை கவ்விய அதிமுக தற்போது உட்கட்சி விவகாரங்களில் சிக்கி தவித்து வருகிறது.

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு முதல்வராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதவியில் இருந்து தூக்கி அடிக்கப்பட்ட நிலையில் சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்பார் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் சிறை செல்ல நேர்ந்ததால் அடித்தது அதிர்ஷ்டம் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு.

பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என் பக்கம்.. தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எடப்பாடி பதில் மனு.. அதிமுகவில் பரபர!

English summary

Edappadi Palanichamy continues to be the solo leader of the AIADMK race , senior ex-ministers from the devar community have been in the field to bid to lure all executives from pro-Panneer districts to their side in a bid to endanger O Panneerselvam