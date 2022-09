எடப்பாடியின் “ஆபரேசன் சவுத்”.. இன்று ஓபிஎஸ் கோட்டைக்குள் நுழைகிறார் - பொதுச்செயலாளராக இது முதல்முறை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்றதில் இருந்து இன்று முதல்முறையாக எடப்பாடி பழனிசாமி தென்மாவட்டங்களுக்கு பயணம் செல்கிறார்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக விவாதிக்க கடந்த ஜூன் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் அதிமுக தலைமையகத்தில் கூட்டப்பட்டது. அப்போது ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் இடையே வெடித்த மோதல் இன்று வரை தொடர்ந்து வருகிறது.

அதன் விளைவாகவே முதல் பொதுக்குழுக் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு ஜூலை 11ம் தேதி இரண்டாவது பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டி தன்னை பொதுச்செயலாளராக மகுடம் சூட்டிக்கொண்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

Edappadi Palaniswami is visiting the southern districts for the first time since he taking charge as the Interim General Secretary of the AIADMK. He is going to attend Political rally in Madurai and Sivakasi