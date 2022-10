உடலை தைத்த மழைநீர் வடிகால் கம்பி.. பறிபோன பத்திரிகையாளர் உயிர்.. இதான் 95% பணியா? எடப்பாடி கண்டனம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மழைநீர் வடிகால் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து பத்திரிகையாளர் உயிரிழந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு முடிவடையாத திட்டங்களில் இனி ஒரு உயிர்பலி கூட ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பருவமழை காலத்தில் சென்னையில் மழைநீர் தேங்குவதை தவிர்க்க மாநகராட்சி சார்பாக மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நிறைவு செய்யப்படாததால் பள்ளங்கள் காணப்படுகின்றன.

அதேபோல் சென்னை ஜாஃபர் கான் பேட்டையில் உள்ள காசி திரையரங்கம் அருகே மழைநீர் வடிகால் பணிக்காக பள்ளம் தோண்டப்பட்டு உள்ளது. இந்த நிலையில் நேற்றிரவு தனியார் தொலைக்காட்சி பத்திரிகையாளர் முத்துகிருஷ்ணன் என்பவர் பணி முடித்து அந்த வழியாக வீடு திரும்பியுள்ளார்.

மழைநீர் வடிகால் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளம்.. குழியில் விழுந்து புதிய தலைமுறை ஊடகவியலாளர் பலி!

English summary

ADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has insisted that the Tamil Nadu government should prevent people life in unfinished projects after a journalist died after falling into a ditch for rainwater drainage.