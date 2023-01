இரட்டை இலை யாருக்கும் இல்லை.. ‘புல்லட்’ வாங்க ரெடியாகும் எடப்பாடி..? ஈபிஎஸ் டீம் ‘பரபர’ ஆலோசனை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் நிலவும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் மோதல் காரணமாக, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இரு தரப்புக்கும் 'இரட்டை இலை' சின்னம் கிடைக்காத சூழல் நிலவுவதால், 'புல்லட்' சின்னம் கேட்டு தேர்தல் ஆணையத்தில் முறையிட ஈபிஎஸ் தரப்பு தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் களமிறங்குகிறார். திருமகன் ஈவெரா மறைவால் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் அவரது தந்தையே களம் காண்கிறார்.

மறுபுறம் அதிமுகவில், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவருமே களமிறங்கத் தயாராகி வருகின்றனர். இதனால், இரட்டை இலை முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இரட்டை இலை ஓபிஎஸ்ஸுக்கா? ஆலோசனை கூட்டத்திற்கே அழைப்பு இல்லையாமே.. 'திகுதிகு' ஈரோடு இடைத்தேர்தல்!

Due to the conflict between OPS and EPS in AIADMK, both sides are unable to get the 'double leaf' symbol in the Erode East by-election. It is said that Edappadi Palaniswami is preparing to appeal to the Election Commission for 'Bullet' symbol.