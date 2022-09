எடப்பாடி ஃபிக்ஸ் செய்த டார்கெட்.. தேர்தலுக்கு முன்பாக.. ‘தலைக்கு 500’.. மிரண்டு போன மா.செக்கள்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை விரைவில் நடத்த எடப்பாடி பழனிசாமி தயாராகி வருகிறாராம். இதையொட்டி, சென்னையைச் சேர்ந்த மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு அதிரடி ஆர்டரையும் பிறப்பித்துள்ளாராம் ஈபிஎஸ்.

அதிமுக இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளராக, கடந்த ஜூலை மாதம் 11 ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அப்போது அதிமுக அலுவலகத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் நுழைந்தபோது ஏற்பட்ட வன்முறையில், அலுவலகத்தில் இருந்த முக்கிய ஆவணங்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களால் தூக்கிச் செல்லப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.

தற்போது அந்த ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளரான கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டில் இருந்து 113 ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்

According to the sources, Edappadi Palaniswami is preparing to hold AIADMK district secretaries meeting soon. In this regard, EPS has ordered to the district secretaries of Chennai, Kanchipuram and Thiruvallur districts.