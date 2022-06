அவங்களையும் தூக்குங்க! சீனியர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு! பதறி போன ஓபிஎஸ்! நாளைக்கு தான் இருக்கு கச்சேரி!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருந்த பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் தாவிய நிலையில் மீதி இருக்கும் நிர்வாகிகளை இழுக்கவும், எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஒற்றை தலைமையாக இருக்க வேண்டுமென நாளைக்குள் தீர்மானம் நிறைவேற்ற தலைமைக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமென அதிரடி உத்தரவினை எடப்பாடி பழனிச்சாமி சீனியர் நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக கட்சியிற்கு ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிற்கு ஆதரவாகவும், பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவாகவும், அதிமுகவினரே போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.

குழப்பம்! ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு எடப்பாடி அனுப்பிய 2 பேர்! பேசுனது என்ன? சீக்ரெட்டை உடைத்த வைத்தியலிங்கம்

அதிமுக பொதுக்குழு திட்டமிட்டப்படி நடைபெறும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ள நிலையில், அதனை தள்ளி வைக்க வேண்டுமென ஓபிஎஸ் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஆனால் பொதுக்குழு நடக்கும் என கூறப்படுகிறது.

It has been reported that as the single leadership issue in the AIADMK heats up, most of the executives on the OPS side have jumped on the bandwagon of Edappadi Palanisamy and instructed the senior executives of Edappadi Palanisamy to take action to pull the remaining executives.