3 பாயிண்ட் தான் செல்லும்.. “எடப்பாடிக்கு சாதகமான முடிவு?” - உற்சாகத்தில் ஈபிஎஸ் டீம்.. அப்போ ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தின் விளைவு எப்படி இருக்கும் என அக்குவேறு ஆணிவேறாக இன்று சட்ட வல்லுநர்களுடனும், முக்கிய நிர்வாகிகள் உடனும் ஆலோசித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

இந்த ஆலோசனையில் அனைவருமே, ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த முயற்சியால் அவருக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது, தேர்தல் ஆணையம் மனதில் வைக்கும் 3 விஷயங்களில் நாம் தான் பலத்தோடு இருக்கிறோம் எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதைக் கேட்டு உற்சாகமான எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ்ஸின் வியூகத்திற்கு பதிலடியாக, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தங்கள் தரப்பு அறிக்கையை வலுவான வாதங்களோடு தயார் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளாராம்.

English summary

Edappadi Palanisamy today discussed the impact of the letter sent by O.Panneer Selvam to the Election Commission with legal experts and key executives.