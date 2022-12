எடப்பாடி கண்ணுல பயம்.. ஆதாரம் இதுதான் பாருங்க மக்களே.. புட்டுபுட்டு வைத்த புகழேந்தி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஓ.பன்னீர் செல்வம் நடத்திய கூட்டத்தால் மிரண்டு போன எடப்பாடி பழனிசாமி அச்சத்தால் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி விமர்சித்துள்ளார். அதிமுக வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இபிஎஸ் அனுப்பிய வக்கீல் நோட்டீஸ் நீதிமன்ற அவமதிப்பாகவே பார்க்க முடிவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட ஒற்றைத் தலைமை பிரச்னையால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் அணிகளாக பிரிந்துள்ளன. கட்சியை உரிமை கோரும் வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள ஒய்எம்சிஏ திருமண மண்டபத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் நியமிக்கப்பட்ட கட்சியின் அரசியல் ஆலோசகர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில், மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஓபிஎஸ் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை ஓபிஎஸ் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

English summary

OPS supporter Pugazhendi has criticized that Edappadi Palaniswami, who was frightened by the meeting held by O. Panneer Selvam, has sent a notice to the lawyer out of fear. While the AIADMK case is pending in the Supreme Court, he also said that the lawyer's notice sent by EPS can be viewed as contempt of court.