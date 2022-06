வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும்..நேரு ஸ்டேடியம்? தேதி குறித்த எடப்பாடி & கோ..! உற்சாக ர.ர.கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒற்றைத் தலைமையாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருப்பது கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் உற்சாகத்தில் இருக்கும் அவரது ஆதரவாளர்கள் பொதுச் செயலாளராக அவர் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியை மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஒற்றைத் தலைமையை எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருப்பது கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் உற்சாகத்தில் இருக்கின்றனர் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

பொதுச் செயலாளராக அவர் பதவி ஏற்கும் நிகழ்ச்சியை மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பயந்து ஒதுங்கியவர் பன்னீர்.. தைரியமாக எதிர்கொண்டவர் எடப்பாடி.. ஏன் ஆதரவு?- ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் பளிச்!

English summary

With Edappadi Palanichamy almost certain to be elected AIADMK general secretary, his supporters, who are excited, are reportedly planning to hold a grand Inauguration Ceremony