துரோகி யார்.. ரகசிய ஆலோசனையின்போது சீறிய எடப்பாடி..! ஷாக் ஆன மாஜிக்கள்! அடுத்த ஆபரேஷன் இதான்!

சென்னை : துரோகி என தன்னை விமர்சிப்பவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என தனது ஆதரவாளர்களுடன் நடந்த ஆலோசனையின்போது எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்ட 2 விசாரணை ஆணையங்களின் அறிக்கைகள் கடந்த வாரம் சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது முதல் அரசியல் அரங்கில் அவை தொடர்பான விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், தனது ஆதரவாளர்களுடன் இந்த விசாரணை அறிக்கைகள் தொடர்பாக ஆலோசித்துள்ளார்.

அப்போது, ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை, சசிகலா, ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக அமைந்துள்ளது பற்றியும், அடுத்தகட்ட திட்டங்கள் பற்றியும் ஈபிஎஸ் ஆலோசித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் இன்னும் நான் தான் ’தலை’! 'டெல்லியை’ கை காட்டும் ஓபிஎஸ்! கடுப்பான எடப்பாடி பழனிசாமி!

English summary

It has been reported that Edappadi Palaniswami said during a meeting with his supporters that he should respond to those who criticize him as a traitor. Pointing to the Arumugasamy commission report, It is said that EPS is getting ready to criticize OPS and sasikala.