அதிமுக ‘ஆடுபுலி’ ஆட்டம்! ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் 21 நீக்கம்! அதிரடியை தொடரும் இபிஎஸ்! யார் யார் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடுத்தடுத்து ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை நீக்கிய நிலையில் தற்போது ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக மேலும் 21 பேரை நீக்கி அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார்..

அதிமுகவில் நடந்து வரும் அதிகார சண்டைகள் காரணமாக மாநில அளவில் மட்டுமல்ல மாவட்ட அளவிலும் அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் பல்வேறு நிர்வாகிகள் அடுத்து என்ன நடக்கும் என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

அந்த 6 பேர்.. அதில் 1 இப்பவே காலி.. பதவி பறிப்பு எப்போது? ரெண்டு விரலை காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியிலிருந்து நீக்கும் தீர்மானம் பொதுக்குழுவில் முன்மொழியப்பட்ட நிலையில், அதற்கு பொதுக்குழுவில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது,. இதனையடுத்து ஓ பன்னீர்செல்வம், வைத்தியலிங்கம், மனோஜ் பாண்டியன், ஜேசிடி பிரபாகர் உள்ளிட்ட அனைவரும் நீக்கப்பட்டனர் எனவும் அவர்களுடன் எவ்வித தொடர்பும் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Edappadi Palanisamy, who has taken over as the interim general secretary of AIADMK, has successively removed OPS and his supporters, and now he has ordered the removal of 21 more people for supporting O. Panneer Selvam