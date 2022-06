அவங்களை வச்சே..? ஆஹா.. இது வேற லெவல் வியூகம் - எடப்பாடியின் இந்த அட்டாக்கை தாங்குவாரா ஓபிஎஸ்?

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் சார்ந்திருக்கும் சமூகம் தென் மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய வாக்கு வங்கியாக இருப்பதால், அந்தச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகளை வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு வியூகத்தை வகுத்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது சமூக ஆதரவை நம்பியே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக நிற்பதால், அதில் ஓட்டையைப் போடத் திட்டமிட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முக்கிய அதிமுக புள்ளிகளை ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த அட்டாக்கில் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு அதிக சேதாரம் ஏற்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

Edappadi Palanisamy has devised a strategy to keep key executives from O panneerselvam's community. They are said to have been accelerated to speak out against the OPS.