பொய் றெக்க கட்டி பறக்குமாம்.. ‘உடனிருந்தே கொல்லும் வியாதிகள்’ - ஓபிஎஸ் மீது எடப்பாடி சரமாரி அட்டாக்!

Chennai

சென்னை : சுயநல விஷமிகளின் கெடுமதிகளை முறியடிக்க தூய்மையான மனதுடன் போராடி வருகிறோம், இன்றைய தினம் தர்மம், நீதி வென்றுள்ளது என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு இன்று ரத்து செய்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டது செல்லும் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு நிம்மதியைக் கொடுத்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்தத் தீர்ப்பு பற்றி அறிக்கை விடுத்துள்ளார் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பினை மிகுந்த மன மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Edappadi Palaniswami has said that he welcomes the historic verdict given by the High Court. “We are fighting with a pure mind to overcome the evils of selfish poisoners, today, charity and justice have won." he added.