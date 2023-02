கணிக்க முடியாது.. வேண்டாம்! போதும் போதும் என்று முடிவு எடுத்த எடப்பாடி.. புட்டு புட்டு வைத்த புள்ளி

Chennai

சென்னை: தன்னையும் ஓ பன்னீர்செல்வத்தையும் பாஜக சமமாக நடத்தியதை எடப்பாடி விரும்பவில்லை, அதனால்தான் அவர் பாஜகவிற்கு எதிராக திரும்பி உள்ளார் என்று அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கில் ஒரு பக்கம் ஓ பன்னீர்செல்வம் சார்பாக வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார். அதிமுக ஓபிஎஸ் அணியின் வேட்பாளராக செந்தில் முருகன் என்பவரை அவர்கள் தரப்பு களமிறக்கி உள்ளது. இன்னொரு பக்கம் ஈரோடு கிழக்கில் பாஜகவிற்கு காத்திருக்காமல் கே. எஸ் தென்னரசை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தங்களின் அதிமுக அணி வேட்பளாரை அறிவித்து உள்ளது.

இதில் பாஜகவின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. அண்ணாமலை அடுத்தடுத்து இது தொடர்பாக சந்திப்புகளை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில்தான் அதிமுக மோதல் தொடர்பாக அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி ஒன்இந்தியா யூ டியூப் சேனலுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

Edappadi Palanisamy think Enough is Enough with BJP politics in Erode East by-election says Raveendran Duraisamy in One India Exclusive interview.