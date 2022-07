இன்று விதி 20 ரத்து.. நாளை நிரந்தரமாக ‘அவர்’ இடத்துக்கே.. காய் நகர்த்தும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இன்று இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, தேர்தல் நடத்தி பொதுச் செயலாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார், பின்னர் நிரந்தர பொதுச்செயலாளராகவும் உருவெடுப்பார் எனப் பேசியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன்.

ஜெயலலிதா வகித்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பொறுப்புக்கு இனி யாரும் நியமிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்ற விதியையே ரத்து செய்து அந்தப் பொறுப்புக்கு வந்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஜெயலலிதாவுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் கொண்டுவரப்பட்ட விதியை ரத்து செய்தது தொண்டர்கள் மத்தியில் விவாதத்தைக் கிளப்பியிருக்கும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி நிரந்தர பொதுச்செயலாளரும் ஆவார் என ஓ.எஸ்.மணியன் பேசியிருக்கிறார்.

எதிராகத் திரும்பிய அம்பு.. ஓபிஎஸ் கேப்சர் பிளானை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்த ஈபிஎஸ் டீம்.. போச்சே!

English summary

Edappadi Palanisamy cancelled the rule that no one will be appointed as AIADMK general secretary. Edappadi Palanisamy, who has been appointed as General Secretary of the Interim today, will also become a permanent general secretary.