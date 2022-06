இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே! இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார் எடப்பாடி? வெளியான பரபர தகவல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவிட்ட நிலையில் பொதுச் செயலாளர் பதவியை ஏற்பதற்கு வசதியாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன..

தமிழக அரசியலில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லை என்றே கூறலாம். ஆர்ப்பாட்டம், அறிக்கை என்றிருந்த தமிழக அரசியல் களம் தற்போது அதிரடி, சண்டை, ரத்தக்களரி, ஹாலிவுட் படங்களை மிஞ்சும் அளவுக்கு நொடிக்கு நொடி பரபரப்பு என சென்று கொண்டிருக்கிறது.

எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டமும், அதற்கு முன்னதாக எழுந்த ஒற்றைத் தலைமை விவகாரமும் தான். பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக நடந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தான் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் திடீரென வெடித்தது.

பொதுக் குழு நடக்குமா நடக்காதா?.. நடந்தால் இத்தனை விளைவுகளா?.. எடப்பாடி தரப்பு என்ன முடிவெடுக்கும்?

English summary

It has been reported that Edappadi Palanichamy will resign from the post of AIADMK co-coordinator to facilitate the appointment of AIADMK general secretary as the issue of AIADMK leadership is nearing its final stage.