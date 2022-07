நீங்கதான் பொறுப்பு.. மா.செக்களுக்கு ஈபிஎஸ் போட்ட ஆர்டர்.. மிஸ் ஆக கூடாது - 'முந்தைய நாளே இறங்கணும்!

Chennai

சென்னை : ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்திற்காக வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் முந்தைய நாளே சென்னைக்கு வந்துவிட வேண்டும் என ஈபிஎஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

இதற்காக, தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும், மாவட்டத்திற்கு குறைந்தது ஒரு பேருந்து என்கிற கணக்கில் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை சென்னைக்கு அழைத்து வர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளனவாம்.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை அந்தந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர். ஒரு உறுப்பினர் கூட மிஸ் ஆகக் கூடாது என மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு உத்தரவு பறந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

