இப்பவே இப்படியா? நீங்க வந்தா மட்டும் போதும்! மாஜிக்களுக்கு வாய்ப் பூட்டு! எடப்பாடி & கோ கப்சிப்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாக பாஜக தலைமையுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி லேசான மோதல் போக்கை கையாண்டு வரும் நிலையில், இரு முன்னாள் அமைச்சர்களின் பேச்சால் பாஜக தலைமை கோபமடைந்துள்ளதாகவும், இத்தகவலை பெற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாள் அமைச்சர்கள் பாஜக குறித்தோ, ஓபிஎஸ் தரப்பை மிகவும் பகிரங்கமாக விமர்சிக்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவகல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

குறிப்பாக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் அதிமுக அலுவலகத்தில் வெடித்ததில் இருந்தே செய்தியாளர் சந்திப்பு, சிறப்பு பேட்டிகள், ஆலோசனை என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்து ஊடகங்களிலும் பொதுவெளிகளிலும் பேசி வந்தார்.

ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதற்கு நேர் எதிராக எந்தவித ரியாக்ஷனும் காட்டாமல் வழக்கம்போல் அமைதியாகவே இருந்தார். பொதுக்குழு வரையிலேயே அவர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை கூட தவிர்த்து வந்த நிலையில் ஆதரவாளர்கள் மூலமாக மட்டுமே தனது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி வந்தார்.

அதிமுக பொன்விழா.. முதல்வர் ஸ்டாலினை பின்பற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் உரை!

English summary

While Edappadi Palaniswami has been dealing with a slight conflict with the BJP leadership for the past few days, there are reports that the BJP leadership is angry with the speech of the two former ministers, and Edappadi Palaniswami, who has received this information, has advised the former ministers not to criticize the BJP or the OPS side too publicly.