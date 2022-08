‘மூன்று முகம்’ டெல்லி ப்ரஷர்! எப்படி சமாளிப்பார் எடப்பாடி? டெல்லிக்கு சென்ற வலதுகரம்! புது ட்விஸ்ட்!

Chennai

சென்னை : டெல்லி மேலிடத்தின் ஆதரவு, சசிகலா, டிடிவி தினகரன் உடன் இணைய திட்டம் உள்ளிட்ட அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளால் ஓபிஎஸ் நெருக்கடி அளித்து வரும் நிலையில் சற்று குழப்பம் அடைந்திருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அவர் தரப்பில் மூத்த முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவரை டெல்லிக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எப்படி இருந்த நான் இப்படி ஆயிட்டேன்? என்ற நிலையில்தான் அதிமுக தற்போது இருக்கிறது. முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இருந்தவருமாகிய ஜெயலலிதா காலத்தில் ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு இருந்த இயக்கம் என சொல்லப்பட்ட அதிமுக தற்போது திசைக்கொன்றாக பிளவுபட்டு நிற்கிறது.

ஏற்கனவே கட்சியை விட்டு போன சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து அதிமுகவில் குடைச்சல்களை கொடுத்து வரும் நிலையில், தற்போது மேலும் பிளவு பட்டு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அணி எனப் பிரிந்து இருக்கிறது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்.

It has been reported that Edappadi Palanichami, who is a bit confused by the support of the Delhi , and subsequent activities including ops join with Sasikala and TTV Dhinakaran, has sent a senior former minister to Delhi.