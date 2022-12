பூசி மொழுகும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! தூங்குபவர்களை எழுப்பலாம்.. நடிப்பவர்களை! அனல் காட்டிய அதிமுக இபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தூங்குபவர்களை எழுப்பலாம் - தூங்குவது போல் நடிப்பவர்களை தலைகீழாக நின்று போராடினாலும் எழுப்ப முடியாது எனவும், முதலமைச்சர் எனது கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதில் அளிக்காமல் பூசி மொழுகுகிறார் என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமரிசித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,"தூங்குபவர்களை எழுப்பலாம் - தூங்குவது போல் நடிப்பவர்களை தலைகீழாக நின்று போராடினாலும் எழுப்ப முடியாது." கஞ்சா விற்பனை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்றும், அதற்காக ஆப்பரேஷன் கஞ்சா 2.0 ஒன்றை ஆரம்பித்தது தமிழ்நாடு காவல்துறை

ஆப்பரேஷன் கஞ்சா 2.0 மூலம் கஞ்சா கடத்தலையும் மற்றும் விற்பனையையும் எவ்வளவு தடுத்தது என்றும், எத்தனை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன என்றும், எத்தனை குற்றவாளிகள் பிடிபட்டனர் என்றும், எவ்வளவு பேருக்கு தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டது என்பதையும் இந்த அரசு விளக்க வேண்டும்.

Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palaniswami has severely criticized that those who are sleeping can be woken up even if they stand upside down and struggle to wake up those who are pretending to be asleep.