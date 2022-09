டெல்லியை நம்பும் பன்னீர்.. வேறொரு ‘ரூட்’ பிடிக்கும் ஈபிஎஸ்.. நெருக்கடி கொடுக்க 'பக்கா' ஸ்கெட்ச்!

Chennai

சென்னை : ஓபிஎஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டை நாடும் அதே நேரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கான தேர்தலை நடத்த காய்நகர்த்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

நேற்று ஐகோர்ட் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இதற்காக, சட்ட வல்லுநர்களுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அதேநேரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஜூலை 11ஆம் தேதி நடந்த பொதுக்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட முடிவைச் செயல்படுத்துவதற்கான வேலைகளில் ஈடுபடத் தொடங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அடுத்தகட்ட நகர்வு தொடர்பாக தனக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் ஆலோசித்து வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு மேலும் நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில், பொதுச் செயலாளர் பதவி தேர்தலை கையில் எடுத்துள்ளதாம்.

ஆட்டத்தை மாற்றும் எடப்பாடி.. '3 கணக்குகள்’ 'கேப்பில் ஏவும் அஸ்திரம்’.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக ஸ்கெட்ச்!

Edappadi Palaniswami is planning to implement the decisions taken in the General Assembly to cause crisis to the OPS side. EPS side is planning to hold ADMK general secretary election soon.