பின்னணியில் அவங்க.. கோபமடைந்த ஈபிஎஸ்.. பாஜகவுக்கு எதிராக அதிரடி மூவ்.. காரணம் இந்த மேட்டர் தானாம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பா.ஜ.க தலைமையுடன் இணக்கமான உறவைக் கையாண்டு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, தனக்கு நெருக்கமானவர்கள் மீது வருமான வரித்துறை ரெய்டு நடைபெற்று வருவதால் பாஜக மீது கோபமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் டெல்லிக்குச் சென்று தனக்கு ஆதரவு கோரி வந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக பாஜக அரசு ஏவிய ஆயுதம் தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கமானவர்கள் மீதான ஐடி ரெய்டு என்று கூறப்படுகிறது.

சுற்றிலும் இருட்டு.. வலையில் சிக்கிய எடப்பாடி.. இனி அவ்ளோதான்?- இந்த ட்விஸ்டை பன்னீரே எதிர்பார்க்கல!

சந்திரசேகர், செய்யாதுரை என அடுத்தடுத்து நடந்த ஐடி ரெய்டால் அதிர்ச்சியடைந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக தலைமை மீது கடுமையான அதிருப்தி அடைந்துள்ளாராம்.

English summary

Edappadi Palaniswami is angry with BJP because of Income Tax raids on people close to him. It is said that the resolution praising PM Modi was removed as a reaction to this move by the BJP.