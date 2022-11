அதிமுக தனித்து போட்டியிட முடியும்..சீறிய மாஜி! மீண்டும் பாஜக ’பல்ஸ்’ பார்க்கும் இபிஎஸ்! அப்போ மோடி?

Chennai

சென்னை : அதிமுக தலைமையில் தான் கூட்டணி என்பதை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஏற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் அமித்ஷா உடனான ஓபிஎஸ் -ன் சந்திப்பால் அதிருப்தி அடைந்துள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு அதிமுக தனித்துப் போட்டி என்ற அஸ்திரத்தை மீண்டும் எடுத்து மாஜி அமைச்சர்கள் மூலம் பேச வைத்து பாஜகவின் 'பல்ஸை' பார்ப்பதாக கூறுகின்றனர் அதிமுக நிர்வாகிகள்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் இன்னும் சில தினங்களுக்குள் கிளைமாக்ஸ் நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை பொறுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கும் என்றாலும் தேர்தல் ஆணையத்தின் பங்கும் இதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு இருக்கிறது.

ஒருவேளை உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்தால் தேர்தல் ஆணையமே இறுதி முடிவு எடுக்கும் என இரு தரப்புமே நம்புகிறது. பாஜக தலைமையின் ஆதரவு யாருக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வியாக இருக்கிறது.

Although BJP president Annamalai has accepted that the alliance is under the leadership of AIADMK, Edappadi Palanichami's side, which is dissatisfied with the meeting of OPS with Amit Shah, has taken up the astra of AIADMK separate competition and is talking through ex-ministers, AIADMK executives say that they are looking at the 'pulse' of BJP.