எடப்பாடி பார்வை டெல்லியை நோக்கி.. ஓபி.ரவீந்திரநாத்தை கட்டம் கட்ட அதிரடி திட்டம்.. அதுவும் போச்சா!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகித்து வந்த அத்தனை பதவிகளையும் பறித்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, அடுத்து ஓபிஎஸ் மகனான ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் பக்கம் திரும்பியுள்ளார்.

ஓபிஎஸ் வகித்து வந்த சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவியை பறித்து ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு வழங்கிய நிலையில், ஓபி ரவீந்திராத் அதிமுக எம்.பியே அல்ல என மக்களவை சபாநாயகருக்கு ஈபிஎஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஓபிஎஸ் தரப்பினரை முழுமையாக கட்சியில் இருந்து ஓரங்கட்டியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கட்டம் கட்டும் வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

3 சாதிகளுக்கு மட்டும் பதவி.. அப்ப நாங்க? - ஈபிஎஸ் அணிக்குள் சலசலப்பு.. உடனே ஆஃப் செய்த எடப்பாடி!

English summary

Edappadi Palaniswami, who has taken away all the posts held by O.Panneerselvam, has now turned to O.P.Ravindranath. EPS has written a letter to Lok Sabha Speaker stating that OP Raவ்indranath is not an AIADMK MP.