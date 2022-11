போனால் போகட்டும்.. ‘தாமரை’யை கழட்டி விடும் எடப்பாடி? மெகா கூட்டணிக்கு ‘அவங்களும்’ வர்றாங்களாமே?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் கட்சிக்குள் கொண்டு வர பாஜக தலைமை வற்புறுத்தினால் பாஜகவை கழட்டி விட தயாராகும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அக்கட்சி இல்லையென்றால் திமுக கூட்டணியில் உள்ள ஒரு கட்சியும் சில சிறிய கட்சிகளும் தங்கள் அணிக்கு வரும் என்பதால் தெம்பில் இருக்கிறார் என்கின்றனர் அவர் தரப்பு நிர்வாகிகள்.

பாஜக - அதிமுக கூட்டணி விவகாரம் தான் தற்போது தமிழக அரசியலில் பேசுபொருளாக இருக்கிறது. ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் அக்கட்சியின் தலையீடு இருப்பதை துளியும் விரும்பாத எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் கட்சிக்குள் கொண்டு வரும் எண்ணம் இல்லை என உறுதியாகக் கூறிவிட்டார்.

ஆனால் இருவரும் ஒன்றிணைந்தால் மட்டுமே வருகின்ற தேர்தலில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெற முடியும் என விரும்புகிறது. அதற்காக ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் இருவரும் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் என முயற்சித்து வரும் நிலையில், அதனை முற்றிலுமாக விரும்பவில்லை.

English summary

Edappadi Palaniswami, who is ready to dislodge the BJP if the BJP leadership insists on bringing O. Panneerselvam back into the party in the AIADMK single-leadership issue, says that if the party does not exist, a party in the DMK alliance and some small parties will join their team.