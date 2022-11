ஈபிஎஸ் போட்ட கணக்கு.. முந்திக்கொண்ட முதல்வர்.. அதே ரூட் பிடிக்கும் எடப்பாடி.. ‘லிஸ்ட்’ பறந்த ஆர்டர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தொடர் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட கடலூர், சிதம்பரம், சீர்காழி, மயிலாடுதுறை பகுதிகளில் நாளை நேரில் ஆய்வு செய்கிறார். அப்போது மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளாகத் தேர்ந்தெடுத்துச் செல்ல இருக்கிறாராம். அதற்காக, மழைநீர் அதிகம் தேங்கிய இடங்களை அதிமுக நிர்வாகிகள் லிஸ்ட் போட்டு ரூட் தயார் செய்துள்ளனராம்.

சென்னையில் கனமழையால் மழைநீர் தேங்கிய பகுதிகளில் நேற்று ஆய்வில் ஈடுபட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி. அதேசமயம், முதல்வர் ஸ்டாலின், கடலூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், நாளை டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழையால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று மக்களைச் சந்திக்க உள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி. அப்போது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளும் வழங்குவார் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Leader of Opposition Edappadi Palaniswami will inspect Cuddalore, Chidambaram, Sirkazhi and Mayiladuthurai areas affected by continuous heavy rain tomorrow. Edappadi Palaniswami, who is going to visit the delta districts tomorrow, is going to selective areas that most affected by the rains.