ஜெயலலிதா நினைவுநாள் ‘அன்றைக்கு'தான்.. ரெடியா? தொண்டர்களுக்கு திடீர் உத்தரவு போட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி!

சென்னை : ஜெயலலிதா நினைவு நாளை முன்னிட்டு வரும் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி, ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்த உள்ளதாக அதிமுக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா டிசம்பர் 5ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணிக்கு இறந்ததாக அப்பல்லோ மருத்துவமனை தனது அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.30 - 3.50 மணியளவில் ஜெயலலிதா இறந்ததாக ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இதனால், ஜெயலலிதாவின் நினைவு தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, ஆறுமுகசாமி அறிக்கையை ஏற்காமல், டிசம்பர் 5 தான் நினைவு நாள் என உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளது.

டிசம்பர் 5ஆம் தேதி ஜெயலலிதா நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்படும் என்றும், அவரது நினைவு நாள் அன்று தான் என்றும் ஈபிஎஸ் தரப்பின் அறிக்கையில் பல இடங்களில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

It has been announced by AIADMK that Edappadi Palaniswami will pay respects at Jayalalitha's memorial on December 5 ahead of Jayalalithaa's memorial day. Arumugasamy Commission report stated that Jayalalithaa died on December 4. In this case, Edappadi Palaniswami's side has confirmed that December 5 is jayalalitha memorial day.