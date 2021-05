ஈகைத் திருநாள் எனும் புனித ரமலான் - நோன்பின் முக்கியத்துவமும் சிறப்புகளும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இஸ்லாமின் ஐந்து அடிப்படைக் கடமைகளுள் ரமலான் நோன்பு இருப்பது ஒரு கடமையாகும். ரமலான் மாதம் முழுவதும் நாள்தோறும் பின்னிரவில் உணவருந்திவிட்டு சூரியன் மறைவு வரை நோன்பு மேற்கொள்ளப்படும். 30வது நாளில் பிறை தெரிந்ததும் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும். அதன்படி, 30வது நாளான இன்று பிறை தெரியும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் நாளை ரம்ஜான் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

ரம்ஜான், ரமலான் பண்டிகை என்று சக மக்களால் அழைக்கப்படும் இந்தப் பண்டிகையை 'ஈதுல் ஃபித்ர்' என்றும் கூறப்படுகிறது.

தமிழ் நாட்காட்டி சூரியனின் இயக்கத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ்-க்கு எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர்- கே.பி. முனுசாமிக்கு கொறடா-எடப்பாடி ப்ளான் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா?

இஸ்லாமியர்கள் சந்திரனின் இயக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே மாதங்களைக் கணக்கிடுவர். இஸ்லாமிய நாள்காட்டியின் ஒன்பதாவது மாதமான ரமலானில் நோன்பு தொடங்குவார்கள். சந்திர உதயத்தைப் பொருத்து பிறை தென்படுவதைப் பொருத்தும் சில நாடுகளில் கால வேறுபாடுகளுடன் நோன்பு தொடங்கும்.

English summary

Ramadan fasting is one of the five basic duties of Islam. Throughout the month of Ramadan, fasting is observed daily after dinner until sunset. Ramadan will be celebrated on the 30th day after the crescent is known. Accordingly, Ramadan is set to be celebrated tomorrow in Tamil Nadu.