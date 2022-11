இரும்பு கேட்டில் மின்கசிவு.. கதவை அடைத்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்து வயதான தம்பதி சாவு..சென்னையில் சோகம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் வீட்டின் வெளியே உள்ள இரும்பு கேட்டை அடைக்க முயன்றபோது மின்சாரம் தாக்கி கணவன் மனைவி பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை கோடம்பாக்கம் ரத்தினம்மாள் தெருவை சேர்ந்தவர் மூர்த்தி (வயது 78). இவர் அங்குள்ள கிஷன் பவுண்டேஷன் என்ற அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்தார்.

மூர்த்தி வருமான வரித்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவரது மனைவி பானுமதி (76). தடய அறிவியல் துறை ஐ.ஜி.யாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.

English summary

A husband and wife were electrocuted while trying to close the iron gate outside their house in Kodambakkam, Chennai, causing tragedy in the area.