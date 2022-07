2 பேரால் வந்த குழப்பம்.. ஒருவருக்கு தலைமை கழக பதவி.. இன்னொருவருக்கு ரிவீட்.. தூக்கி அடித்த எடப்பாடி!

Chennai

சென்னை : பொன்னையனுடன் பேசியதாக சர்ச்சைக்குரிய ஆடியோவில் இடம்பெற்ற அதிமுகவைச் சேர்ந்த நாஞ்சில் கோலப்பன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன், அதிமுக பிரமுகர் ஒருவருடன் பேசியதாக வெளியான ஆடியோ அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த ஆடியோவில் பேசியதாக கூறப்பட்ட பொன்னையனுக்கு அனைத்துலக எம்.ஜி.ஆர் மன்ற செயலாளர் பதவி அளித்த ஈபிஎஸ், நாஞ்சில் கோலப்பனை கட்சியை விட்டே தூக்கி அடித்துள்ளார்.

