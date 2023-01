ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர் களம் இறக்கப்படுவாரா? - எச்.ராஜா சொன்ன பதில்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச் ராஜா, மக்களுடைய ஆதரவு பாஜக பக்கம் தான் என்றும், எதிர்காலத்தில் தோற்கடிக்க முடியாத கட்சியாக பாஜக இருக்கும் என்றும் பேசினார். மேலும் விரைவில் நடக்க உள்ள ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் களம் இறக்கப்படுவாரா என்ற கேள்விக்கும் பதிலளித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வருகிற பிப்ரவரி மாதம் 27-ந் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வருகிற 31-ந் தேதி தொடங்குகிறது. இதனால் தற்போதே ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கி விட்டது.

இந்த நிலையில் சென்னை தியாகராயநகரில் உள்ள பா.ஜ.க. மாநில தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் அக்கட்சியின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச்.ராஜா செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

BJP National Working Committee member H Raja, who met the media in Chennai, said that the people's support is with the BJP and that BJP will be an invincible party in the future. He also answered the question whether the BJP candidate will be fielded in the upcoming Erode East by-election.