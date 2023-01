ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல்: பண்பட்ட கட்சி புண்பட வைக்காது..2 நாளில் முடிவு.. சஸ்பென்ஸ் வைக்கும் பாஜக

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு குறித்த அறிவிப்பு 2 நாளில் வெளியிடப்படும் என்று நாராயண் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளர் அறிவிப்பு குறித்து 2 நாளில் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்றும் பண்பட்ட கட்சி புண்பட வைக்காது என்றும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில துணைத்தலைவர் நாராயண் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக தனது நிலைப்பாட்டை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. கூட்டணியில் உள்ள அதிமுகவின் இரு அணிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளதால் யாருக்கு ஆதரவு கொடுப்பது? நடுநிலை வகிப்பதா? என்ற குழப்பம் பாஜகவிற்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதேவேளையில் வேட்பாளரை நிறுத்துவது பற்றி கூட பாஜக பரிசீலிக்கலாம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் தரப்பில் வைக்கும் வாதமாக உள்ளது. இத்தகைய சூழலில், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் என்ன நிலைப்பாடு என்பது குறித்து பா.ஜ.க. மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. 2 வெளிமாநில அதிகாரிகள் பார்வையாளர்களாக நியமனம்.. யார் இவர்கள்?பின்னணி

Tamil Nadu Bharatiya Janata Party State Vice President Narayan Tirupati has said that the announcement of the candidate in the Erode East by-election will be made in 2 days and the traditional party will not be offended.