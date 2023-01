ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்: வேட்பாளரை கட்சி மேலிடம் அறிவிக்கும்.. நாளையும் ஆலோசனை-தினேஷ் குண்டுராவ்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது. இந்த தொகுதியில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் இளைய மகன் சஞ்சய் சம்பத் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், வேட்பாளர் தொடர்பான ஆலோசனை நாளையும் நடைபெறும் என்று தினேஷ் குண்டுராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா மரணம் அடைந்ததால் அந்த தொகுதிக்கு வருகிற பிப்ரவரி 27-ந்தேதி இடைத்தேர்தல் நடக்கிறது. தி.மு.க. கூட்டணியில் இந்த தொகுதி மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

அதேபோல், கடந்த முறை அ.தி.மு.க கூட்டணியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் போட்டியிட்டது. ஆனால், இந்த முறை அதிமுகவிற்கு விட்டுக் கொடுப்பதாக கூறி விலகிக் கொண்டது. இதனால், அதிமுக இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது.

English summary

The Congress party is contesting in the DMK alliance in the Erode East by-election. It is expected that EVKS Ilangovan's youngest son Sanjay Sampath may be nominated as a candidate in this constituency, Dinesh Kundurao said that the consultation regarding the candidate will be held tomorrow.