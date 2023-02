ஈரோடு கிழக்கு வேட்பாளர்..எம்ஜிஆர் மாளிகைக்கு வந்த கடிதங்கள்..டெல்லி புறப்பட்ட தமிழ்மகன் உசேன்

அதிமுக அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் இன்று டெல்லி சென்றுள்ளார். பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் சமர்ப்பிக்கும் கடிதத்தை தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உச்சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் போட்டியிடப்போகும் அதிமுக வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனுப்பியுள்ள கடிதங்களை தமிழ் மகன் உசேன் இன்று டெல்லி சென்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் அளிக்கிறார். அதிமுகவில் உச்சக்கட்ட குழப்பம் நீடிக்கும் நிலையில் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதிக்கான வேட்பாளர் யார் என்பது இன்று முடிவு செய்யப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை யார் என்று எழுந்த பஞ்சாயத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். கடந்த ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் என இரண்டு அணிகளாக பிரிந்தது. மேலும் இது தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலையொட்டி, இரு தரப்பில் இருந்தும் தனித்தனியே வேட்பாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டனர். அ.தி.மு.க. சார்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கே.எஸ்.தென்னரசு போட்டியிடுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்து உள்ளார். ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தனது அணி தரப்பில் செந்தில் முருகன் போட்டியிடுவார் என்று அறிவித்து உள்ளார்.

இரு தரப்பும் தனித்தனியே வேட்பாளரை அறிவித்துள்ள நிலையில் இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதையொட்டி உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்காக அ.தி.மு.க. பொதுக்குழுவை கூட்டி வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இதுதொடர்பாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வழங்கும் ஒப்புதல் கடிதங்களை தேர்தல் ஆணையத்திடம் அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது.

அதன்படி பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் விண்ணப்ப படிவம் வினியோகம் செய்யும் நடவடிக்கைகள் சனிக்கிழமை தொடங்கியது. அதன்படி அ.தி.மு.க. பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு கட்சி தலைமை சார்பில் ஆன்லைன் மூலமாகவும், நேரிலும் விண்ணப்ப படிவம் அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த நோட்டீசை முறைப்படி பூர்த்தி செய்து 5ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்குள் ஒப்படைக்குமாறு, கட்சியின் அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் அறிவுறுத்தி இருந்தார். அந்த கடிதத்தில் பொதுக்குழு உறுப்பினரின் புகைப்படம், மற்றும் நோட்டரி பப்ளிக் சான்றுடன் இணைத்து, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் கே.எஸ்.தென்னரசுவை ஆதரிக்கிறேன் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைத்திலிங்கம், ஜேசிடி பிரபாகர், மனோஜ் பாண்டியன் ஆகியோருக்கும் அவர் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

இதனிடையே தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஏ, பி படிவங்களில் அதிமுக சார்பில் கையெழுத்திட அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேனுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான தீர்மானம் கட்சி பொதுக்குழு நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் சனிக்கிழமையன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்தநிலையில், ஏறக்குறைய 85 % பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளதாகவும், கணக்கிடும் பணி முடிந்த பிறகு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அளித்த கடிதம் இன்று காலை டெல்லியில் தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என தமிழ் மகன் உசேன் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதே நேரத்தில் தமிழ் மகன் உசேன் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் அதிமுக வேட்பாளராக தென்னரசுவை முன்மொழிந்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் பதவி குறித்து எதுவும் இல்லாததால், அவர் என்ன பொறுப்பில் இருக்கிறார் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு படி அதிமுக அவைத்தலைவர் செயல்படவில்லை என்றும், இதுபோன்ற சட்டமீறல் செயலுக்கு நாங்கள் ஒருபோதும் துணை போகமாட்டோம் என்றும் கூறியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அதிமுகவில் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதிக்கான வேட்பாளர் யார் என்பதில் உச்சக்கட்ட குழப்பம் நீடிக்கும் நிலையில் அதிமுக அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் மற்றும் சி.வி.சண்முகம் ஆகியோர் டெல்லி புறப்பட்டனர். அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் தந்த வேட்பாளர் ஒப்புதல் படிவங்களை தேர்தல் ஆணையத்தில் இருவரும் சமர்ப்பிக்க உள்ளனர். ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் எந்த வேட்பாளருக்கு இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்குவது, என்பது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் இறுதி முடிவை அறிவிக்கவுள்ளது.

”டுவிஸ்ட்” வைத்த உசேன்.. கோபத்தின் உச்சத்தில் ஒபிஎஸ்.. உச்சநீதிமன்றமே எதிர்பார்க்காதது என கண்டனம்

English summary

As per the directions of the Supreme Court, Tamil magan hussain is going to Delhi today to submit the letters sent by the general committee members regarding the selection of the AIADMK candidate who will contest in the Erode East Constituency to the Election Commission.