ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி: எல்லா கேள்விக்கும் 2 நாளில் விடை.. அண்ணாமலை

இன்னும் 2 நாட்களில் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் கே அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: இது பாஜகவிற்கான தேர்தல் இல்லை. பாஜக பலத்தை பரிசோதிக்க கூடிய தேர்தல் இல்லை. எங்களுக்கான தேர்தல் 2024. அதில் மக்கள் மன்றத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டியது எங்கள் கடமை. 2 நாட்களில் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் என்று கே அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் கே அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் நாளையில் இருந்து வேட்பு மனு தாக்கல் ஆரம்பமாகிறது. அகில இந்திய தலைமையுடன் ஆலோசித்து இன்னும் ஒரிரு நாளில் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

This is not an election for BJP. There is no election to test BJP's strength. Our election is 2024. It is our duty to answer in the People's Forum. K Annamalai informed that all queries will be answered in 2 days.