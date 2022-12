பல நாடுகளில் முடங்கிய ட்விட்டர்.. எலான் மஸ்க்கை திட்டிய நெட்டிசன்கள்.. சரியான பிரச்சனை..என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உலகின் நம்பர் ஒன் பணக்காரரான எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கினார். இந்நிலையில் தான் அவர் புதிய விதிகளை அறிவித்து வருகிறார். இது ஒருபுறம் இருக்க ட்விட்டரில் அடிக்கடி பிரச்சனை ஏற்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது புதிதாக ட்விட்டர் பக்கம் செயலிழந்து Error என பயனாளர்களுக்கு காட்டியதால் இந்தியா, அமெரிக்கா உள்பட பல நாடுகளின் நெட்டிசன்கள் எலான் மஸ்க்கை திட்டி தீர்த்து வரும் நிலையில் அடுத்த சில மணிநேரத்தில் பிரச்சனை சரியானது. இதற்கு என்ன காரணம்?

உலகில் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் எலான் மஸ்க். டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியான இவர் சமீபத்தில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கினார். தற்போது ட்விட்டரின் செயல் அதிகாரியாக எலான் மஸ்க் செயல்பட்டு வருகிறார்.

இவர் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கிய உடனேயே ட்விட்டரின் செயல் அதிகாரி பராக் அகர்வால் உள்பட ஏராளமானவர்களை அதிரடியாக பணி நீக்கம் செய்தார். மேலும் தொடர்ந்து ட்விட்டரில் பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

முடங்கிய ட்விட்டர்.. ரீலோட் செய்வதில் பிரச்சனை..நாளை ‛ப்ளூடிக்’ கட்டணம் அமலாகும் நிலையில் பிரச்சனை

English summary

Elon Musk, the world's number one richest man, bought Twitter. It is in this context that he is announcing new rules. Aside from that, Twitter is often in trouble. In that way, the netizens of many countries, including the United States, are criticizing Elanmusk because the new Twitter page is down and showing error to the users.