"எட்டப்பர்கள்"முகத்திரை கிழிந்தது..நான் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி நெகிழ்ச்சி

சென்னை: நம்மிடத்தில் எட்டப்பராக இருந்தவர்களின் முகத்திரை கிழிக்கப்பட்டுள்ளது எட்டப்பர்களை வைத்து அதிமுகவை, திமுக வீழ்த்த நினைத்தால் நடக்காது என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக நான் வருவேன் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமான நிலையில் கடந்த 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக் குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து வந்த ஓ. பன்னீர்செல்வம், பொருளாளர் பதவியிலிருந்து மட்டுமல்லாது கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ள அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்படுவதாக பொதுக்குழுவில் அறிவிக்கப்பட்டது.

Edappadi Palanisamy has said that if we want to defeat the AIADMK and DMK with the help of Etappars, the mask of those who were Etapparas has been torn. Edappadi Palanisamy also said that he did not expect to become the interim general secretary of AIADMK.