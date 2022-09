ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி.. திமுகவை குற்றம்சாட்டும் சீமான்!

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியில் கூட ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்று நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் விமர்சித்துள்ளார்

சிவந்த ஆதித்தனாரின் 87வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது நினைவு இல்லத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சீமான் சந்தித்தபோது, ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்று கூறிய கருத்து குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்த சீமான், அமைதி, ஒற்றுமை, நல்லிணக்கத்தோடு நமது நாடு இருக்கிறது. ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் என்ன வேலை செய்யும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு பக்கம் எஸ்டிபிஐ, பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களை விரட்டிவிரட்டி கைது செய்கிறது.

Naam Tamilar Party Seeman has criticized that even in the Edapadi Palanisamy -led AIADMK regime, permission was not given to the RSS procession.