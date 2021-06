சிஏஜி ரிப்போர்ட்.. 'இழப்பு'.. திமுகவுக்கு ஆர்பி உதயக்குமார் சவால்.. சசிகலா குறித்தும் பரபர பேச்சு

Chennai

oi-Velmurugan P

மதுரை : 2006 முதல் 2011 வரை திமுக ஆட்சி காலத்தில் பல ஆயிரம் கோடி இழப்பீட்டு ஏற்பட்டதாக தணிக்கை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளதை விவாதம் நடத்த தாயரா என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் திமுகவிற்கு சவால் விடுத்துள்ளார்.

மதுரை மேற்கு மாவட்ட அதிமுக வழக்கறிஞர்கள் பிரிவு சார்பில் பயிற்சி முகாம் டி.குன்னத்தூரில் உள்ள அம்மா கோவிலில் நடைபெற்றது இதற்கு மாவட்ட வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமை தாங்கினார் இதில் முன்னாள் அமைச்சரும், மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் ஆர் பி உதயகுமார் எம்எல்ஏ ஆலோசனை வழங்கினார்

மற்றும் இக்கூட்டத்தில் உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐயப்பன், உயர்நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் சந்திரசேகர், மாவட்ட கழக பொருளாளர் திருப்பதி, கழக அம்மா பேரவை துணைச் செயலாளர் வெற்றிவேல், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதன் பிரபாகரன், ஒன்றிய கழகச் செயலாளர்கள் அன்பழகன், ராமசாமி, மகாலிங்கம், மாவட்ட அணி நிர்வாகிகள் வேலுச்சாமி,கபிகாசிமாயன், மகேந்திர பாண்டியன், சிங்கராஜ பாண்டியன், ஜஹாங்கீர், ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் சாமிநாதன் நெடுமாறன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர

English summary

Former minister RP Udayakumar has challenged the DMK to discuss the audit report which revealed that several thousand crore rupees was lost during the DMK rule from 2006 to 2011.