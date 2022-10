எடப்பாடிக்கு சிக்கல்.. தனி ‘கோஷ்டி’.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ‘பாஸ்’ ஆகும் சீக்ரெட் தகவல்கள்.. என்ன நடக்குது?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருவதாகவும், முன்னர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களாக இருந்தவர்கள் ஈபிஎஸ் அணியில் தனித்துவிடப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

அதிமுகவில் கடந்த ஜூன் மாதம் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே கடுமையாக வெடித்த அதிகார மோதலைத் தொடர்ந்து கட்சியே இரு அணிகளாக உடைந்த நிலையில், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களாக இருந்த பலர் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் தாவினர்.

தர்மயுத்தம் காலத்தில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்களாக இருந்துவந்த கேபி முனுசாமி, மாஃபா பாண்டியராஜன், மைத்ரேயன் உள்ளிட்டோரும் ஈபிஎஸ் அணிக்குச் சென்றனர்.

இந்நிலையில், ஈபிஎஸ் அணிக்குள் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு பகிரப்படுவதாக சந்தேகம் எழுந்ததால், முன்பு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களாக இருந்தவர்கள் ஓரங்கட்டப்படுவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

There are reports that there is a lot of confusion in Edappadi Palaniswami's team and those who were earlier OPS supporters have been isolated in the EPS team. Due to this, it is said that a separate team has formed in the EPS faction.