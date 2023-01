டார்கெட் ‘கவர்னர்’.. “அண்டர்லைன்” கவனிச்சீங்களா? திமுகவின் மடைமாற்றும் சதி.. பாஜக குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் அரசுக்கு எதிரான அலை அடிப்பதை திசைதிருப்பத்தான் ஆளுநர் பற்றி சர்ச்சையைக் கிளப்புகிறது திமுக, அவர்களின் நோக்கம் தமிழ்நாடு என்று சொல்லவேண்டும் என்பதல்ல, ஆளுநரை அட்டாக் செய்வதுதான்." என நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்டியில் பாஜக பொருளாளர் எஸ்.ஆர்.சேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழநாடு என்று சொல்வதை விட தமிழகம் என்பதுதான் சரி என்று பேசியது, அதைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவையில், அரசு தயாரித்து அளித்த உரையின் சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்தது ஆகியவை அரசியல் அரங்கில் பெரும் அனலைக் கிளப்பின.

ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, ஆளுநர் ரவி, தான் தமிழ்நாடு என்ற பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பேசவில்லை என விளக்கம் அளித்தார். இந்நிலையில், ஆளுநர் - திமுக அரசு இடையேயான பனிப்போர் பற்றி நமது பேட்டியில் பேசியுள்ளார் பாஜக மாநில பொருளாளர் எஸ்.ஆர்.சேகர்.

English summary

"DMK is stirring up controversy about the governor to divert the anti incumbancy wave among the people of Tamilnadu. Their aim is not to say Tamilnadu, but to attack the governor." : BJP Treasurer S.R.Sekar interview.