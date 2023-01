Exclusive: தமிழ்நாடே திமுகவுக்கு எதிரா நிற்குது.. காங் + விசிக + கம்யூனிஸ்ட் கணக்கு? நாராயணன் பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் தனித்துப் போட்டியிட திராணி இல்லாத, முதுகெலும்பு இல்லாத கட்சி திமுக. இதுவரை திமுக வெற்றி பெற்ற ஒரு தேர்தலில் கூட தனித்துப் போட்டியிட்டதே இல்லை. பாஜக 2001, 2021 தேர்தல்களை தவிர மற்ற எல்லா சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் தனித்துத்தான் போட்டியிட்டுள்ளது. எனில் யாருக்கு தைரியம் அதிகம்? என 'ஒன் இந்தியா'விற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி.

திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழ்நாட்டில் பாஜக எதிர்க்கட்சி அல்ல. சொந்தக்காலில் நின்று அவர்களால் ஒரு சீட் கூட வெற்றி பெற முடியாது. 2001, 2021 தேர்தல்களில் திமுக, அதிமுக தோளில் சவாரி செய்துதான் எம்.எல்.ஏக்களைப் பெற்றனர். தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை பா.ஜ.கவின் பலம் இதுதான்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இதற்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை எதிர்வினையாற்றி இருந்தார். பாஜக கடந்த காலங்களில் தனித்துப் போட்டியிட்டதுண்டு. அதை மீண்டும் செய்யத் தயங்காது. கூட்டணி இல்லாமல் போட்டியிட திமுக தயாரா?" என்று பகிரங்கமாக சவால் விடுத்தார் அண்ணாமலை.

